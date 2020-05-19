Путин раздал врачам 7 миллиардов

Правительство выделило компенсации врачам, борющимся с коронавирусом. Сумма выплаты зависит от статуса доктора и его сферы - работает он на «передовой» или трудится «в штабе», сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно размещенному на сайте правительства документу, общая сумма выплат сотрудникам медучреждений составит 7,6 миллиардов рублей.

Деньги выделены из резервного фонда страны. Дополнительные выплаты анонсировал глава государства в обращении 11 мая. Люди трудятся практически без выходных, у многих рабочая смена составляет уже более двух недель.

Особый режим продолжается, коронавирус не отступает - и в этой связи президент решил поддержать врачей материально. Сумма выплаты зависит от статуса доктора и его сферы - работает он на «передовой» или трудится «в штабе».

Так, за одну рабочую смену в 14 дней врачи получат 40 тысяч рублей премии, а те, кто непосредственно противостоит коронавирусу, получат по 60 тысяч. Средний персонал, лаборанты, медсестры, инструкторы - получат по 25 и 35 тысяч соответственно. Но этими категориями власть не ограничилась.

Так, по 25 тысяч заплатят соцработникам, семейным психологам, логопедам, воспитателями, музыкантам, библиотекарям, работающим в сложной вирусной обстановке.

Сумма выплаты увеличится на 10 тысяч, если по месту работы человека выявлен коронавирус.

Правительство анонсировало также выплаты младшему медицинскому персоналу и техническим службам. Они получат по 20 и по 10 тысяч соответсвенно.

На сегодняшний день период премий рассчитывается на срок с 15 апреля по 15 июля 2020 года. Путин подчеркнул, что выплаты должны дойти до конкретных людей и как можно скорее, и попросил губернаторов следить за порядком.

Однако здесь не обошлось без конфуза. На прошлой неделе стало известно о фактах выплаты премий за проведенные на работе часы, и некоторые врачи получили лишь по 500-700 рублей. Эта ситуация разгневала президента. Путин резко отчитал чиновников за «канитель» с выплатами.