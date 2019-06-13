В России принято решение вернуться к старой практике, сообщает DEITA.RU.

По поручению президента России Владимира Путина, в ближайшее время страна вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется в том случае, если квартира находится в собственности более трех лет.

Ранее от НДФЛ освобождались граждане, которые продавали квартиру, находящуюся во владении более пяти лет. При этом стоит отметить, что речь идет только о тех квадратных метрах, которые являются единственным жильем граждан.

Данная мера рассчитана на то, чтобы россияне, тем более семейные, могли быстрее улучшать свои жилищные условия.

Ранее прошла информация о том, что россияне могут получить ссуду под один процент на строительство собственного дома в сельской местности. Если некоторые сельчане уверяют, что данная мера оправдана, то корреспондент DEITA.RU провел собственное исследование и доказал, что ипотека под один процесс не спасет российские села от вымирания.

Екатерина Брязгунова