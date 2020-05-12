telegr wh call

Новости

ВОЗ: Россия вышла на плато по COVID-19

12 Май 2020, 01:15

Озвучено состояние болеющего коронавирусом Мишустина

12 Май 2020, 00:15

Путин разрешил не возвращать кредиты

12 Май 2020, 00:00

Стало известно, кто еще получит деньги от Путина

11 Май 2020, 23:54

Путин анонсировал новые доплаты врачам и педагогам

11 Май 2020, 23:31

Путин: «Не трепите нервы медикам!»

11 Май 2020, 23:22

Путин продлил ограничения для пожилых

11 Май 2020, 23:15

Ответственность за домашнее насилие ужесточать не будут – МВД

11 Май 2020, 22:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Путин разрешил не возвращать кредиты

Путин

Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно. 

Президент подтвердил, что компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май. 

Списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий - отметил президент. Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.

Кроме того, Путин анонсировал капитал в размере 1 МРОТ для самозанятых. Также будут снижены фискальные нагрузки на бизнес. 

Налоговый вычет по страховым взносам составит также 1 МРОТ. Наконец, еще одной мерой поддержки президент назвал докапитализацию локальных фирм. Президент заверил: 12 млрд рублей будет направлено для поддержки микрофинансовых государственных организаций в регионах.

Путин строго наказал коллегам: правительство и регионы несут прямую ответственность за то, чтобы помощь дошла до конкретных людей. 

Читайте также:

Стало известно, кто еще получит деньги от Путина

Путин анонсировал новые доплаты врачам и педагогам

Путин: «Не трепите нервы медикам!»

Василий Кучин

Популярное

Путин выступит с обращением к россиянам

Учёные перестали ждать конца эпидемии COVID-19 в России

Другого выхода нет: полиция анонсировала жесткие штрафы

ГИБДД проводит внезапный рейд в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...