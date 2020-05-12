Путин разрешил не возвращать кредиты

Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.



По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно.

Президент подтвердил, что компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.

Списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий - отметил президент. Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.

Кроме того, Путин анонсировал капитал в размере 1 МРОТ для самозанятых. Также будут снижены фискальные нагрузки на бизнес.

Налоговый вычет по страховым взносам составит также 1 МРОТ. Наконец, еще одной мерой поддержки президент назвал докапитализацию локальных фирм. Президент заверил: 12 млрд рублей будет направлено для поддержки микрофинансовых государственных организаций в регионах.

Путин строго наказал коллегам: правительство и регионы несут прямую ответственность за то, чтобы помощь дошла до конкретных людей.