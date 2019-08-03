Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом, сообщает DEITA.RU.

Луки и арбалеты смогут использовать обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия. Кроме того, лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии.

По оценке заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Владимира Лебедева, сейчас на руках у россиян уже находятся десятки тысяч единиц такого оружия.

Оценки же самих охотников гораздо скромнее. Как отмечает «Русский охотничий журнал», разрешение охоты с луком в Росси затронет интересы 400-600 человек. Этот вид охоты - занятие для довольно обеспеченных людей. Стоимость только охотничьего лука начинается от двух тысяч долларов. Также дорого стоят стрелы и вообще вся лучная амуниция. По оценке издания, не стоит опасаться того, что на следующий день после разрешения охоты с луком наши леса тут же наполнятся разбойничье свищущими Робин Гудами – нет у народа таких денег.

Кроме того, охота с луком на порядок сложнее охоты с огнестрелом. Она требует больше времени и сил на подготовку, огромных трудовременных затрат на тренировки в стрельбе и скрадывании. Среднестатистическому браконьеру лук как средство добычи и в страшных снах не приснится.

Другое дело – осталось бы где охотиться. По оценке Счетной палаты, экономический ущерб от лесных пожаров в России за последние годы составил почти 70 миллиардов рублей. В период с 2016 по 2018 годы число пожаров в России выросло на 12%, с 10,2 тысячи до 11,4 тысячи. Пройденная огнем площадь возросла в три раза: с 2,7 млн гектаров до 8,5 млн га, что больше территории Австрии.

Дмитрий Санников