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Путин разрешил полиции стрелять по дронам
Теперь сотрудники силовых ведомств могут без проблем сбивать дроны, которые несанкционированно посещают места скопления людей и различные площадки, сообщает DEITA.RU.
Владимир Путин подписал ряд изменений, которые коснуться работы полиции – теперь силовики получили новые полномочия на законодательном уровне.
В сопроводительном тексте документа отмечается, что новелла направлена, в первую очередь, на защиту граждан от несанкционированных вторжений и должна обеспечить большую безопасность.
Авторы инициативы отмечали, что использовать беспилотные гаджеты отдельные лица могут для совершения терактов, нарушения деятельности важных объектов и других опасных и противозаконных действий.
Теперь ведомства и спецслужба могут обезвреживать подозрительные летающие объекты любым из доступных способов – либо с помощью сигналоподавителей, либо посредством физического уничтожения.
Александра Маслова