Новости
Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы
17 Ноябрь 2019, 12:59
Праворульные авто могут запретить в декабре
17 Ноябрь 2019, 12:29
«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети
17 Ноябрь 2019, 11:59
Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании
17 Ноябрь 2019, 11:29
Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое
17 Ноябрь 2019, 10:59
Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе
17 Ноябрь 2019, 10:29
Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
17 Ноябрь 2019, 09:59
Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток
17 Ноябрь 2019, 09:15
Путин разрешил ругать себя и Медведева
Президент прокомментировал скандальный закон, сообщает
DEITA.RU.
После саммита БРИКС, который прошел в Бразилии Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов касался нашумевшего российского закона об оскорблении госсимволов.
Как пишет РИА «ФАН», изначально закон использовали для запрета критики власти. Однако Владимир Путин заявил - критиковать власть даже нужно. А вот оскорблять госсимволы запрещено.
Глава государства подчеркнул: любая цивилизованная страна защищает свои государственные символы от поругания. Он также добавил – власть сама заинтересована в критике, чтобы лучше работать.
Елена Миронова