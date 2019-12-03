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26 Ноябрь 2019, 16:15

Путин разрешил семьям военных получать жилье по-новому

Путин

Владимир Путин подписал закон, по которому военные сохранят право получения особого жилья, даже если у них есть родственники, уже вступившие в военную жилищную программу, и сейчас служащие по контракту, сообщает DEITA.RU.

Информация о новом законе размещена на портале правовой информации.

Ранее законодательно запрещалось давать военнослужащему, который является членом семьи контрактника или военного льготника, квартиру. Такой военный мог только купить или сам построить жилье с льготами по программе для военных, но никак не получить готовое.

Теперь же этот запрет официально снят, что дает возможность военнослужащим из одной семьи полноценно участвовать в программе обеспечения жильем.

Напомним, что в тот же день глава России подписал закон о запрете продажи гаджетов без отечественного софта.

 

Александра Маслова 

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