Уже этим летом россияне заплатят штраф за разведение костра в лесу, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, при сильных лесных пожарах в регионах вводиться режим чрезвычайной ситуации. В это время посещать леса россиянам категорически запрещено. Однако сельчане и горожане игнорируют данный запрет и отправляются в лес, где не просто гуляют, а разводят костры, которые могут усугубить ситуацию с пожаром. В общем, отдых на свежем воздухе может влететь в копеечку.

В связи с этим было принято решение за разведение костров в лесу во время режима ЧС наказывать рублем. Обычные граждане должны будут заплатить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица будут вынуждены заплатить 20–40 тысяч. Штрафы для организаций значительно выше.

Екатерина Брязгунова