Путин разрешил забрать в армию меньше людей

В России стартовал осенний призыв, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 1 октября, в России начался осенний призыв в вооруженные силы страны. Как пишет «Российская газета», президент подписал указ, по которому в армию в этот раз уйдут 132 тысячи человек.

Стоит отметить, что в этот призыв на плацы попадет меньше молодых людей, чем в ходе весеннего призыва этого года. По его итогам в армию забрали 135 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что небольшую отсрочку на 2 недели получат жители сел, занятые в уборке урожая. Учителей традиционно не забирают в армию в ходе осеннего призыва.

Елена Миронова