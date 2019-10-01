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Путин разрешил забрать в армию меньше людей
1 Октябрь 2019, 22:15
В России стартовал осенний призыв, сообщает DEITA.RU.
Во вторник, 1 октября, в России начался осенний призыв в вооруженные силы страны. Как пишет «Российская газета», президент подписал указ, по которому в армию в этот раз уйдут 132 тысячи человек.
Стоит отметить, что в этот призыв на плацы попадет меньше молодых людей, чем в ходе весеннего призыва этого года. По его итогам в армию забрали 135 тысяч человек.
Ранее сообщалось о том, что небольшую отсрочку на 2 недели получат жители сел, занятые в уборке урожая. Учителей традиционно не забирают в армию в ходе осеннего призыва.
Елена Миронова