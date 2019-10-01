Путин разрешил забрать в армию меньше людей

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В России стартовал осенний призыв, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 1 октября, в России начался осенний призыв в вооруженные силы страны. Как пишет «Российская газета», президент подписал указ, по которому в армию в этот раз уйдут 132 тысячи человек.

Стоит отметить, что в этот призыв на плацы попадет меньше молодых людей, чем в ходе весеннего призыва этого года. По его итогам в армию забрали 135 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что небольшую отсрочку на 2 недели получат жители сел, занятые в уборке урожая. Учителей традиционно не забирают в армию в ходе осеннего призыва.

Елена Миронова

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