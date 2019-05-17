Идея обеспечивать школьников бесплатным питанием Путину понравилась, сообщает DEITA.RU. Он сказал об этом на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

Президент России Владимир Путин решил, что предложение обеспечить бесплатное питание в школах большему количеству детей стоит обдумать и решить, как проект будет финансироваться.

Напомним, что бесплатно питаться в школах могут дети из многодетных или малообеспеченных семей, сироты и находящиеся под опекой, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалидов I и II групп.

Анастасия Туркова