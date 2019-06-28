28 Июнь 2019, 16:30
Путин решил поступить в технический вуз
Источник изображения: Сергей Трэйне
Выбор выпускника пал на МФТИ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Московский физико-технический институт станет местом обучения томского выпускника Александра Путина - однофамильца президента России Владимира Путина.
Ранее бывший школьник набрал целых 300 баллов по результатам сдачи ЕГЭ, чем прославился на всю страну.
Сам Александр выбрал технический вуз, чтобы в последствии пойти работать в космическую отрасль.
Педагоги отозвались о Саше, как об очень скромном и способном ученике. Они также выразили свою радость за его удачное поступление.
Дмитрий Шевченко
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