Выбор выпускника пал на МФТИ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Московский физико-технический институт станет местом обучения томского выпускника Александра Путина - однофамильца президента России Владимира Путина.

Ранее бывший школьник набрал целых 300 баллов по результатам сдачи ЕГЭ, чем прославился на всю страну.

Сам Александр выбрал технический вуз, чтобы в последствии пойти работать в космическую отрасль.

Педагоги отозвались о Саше, как об очень скромном и способном ученике. Они также выразили свою радость за его удачное поступление.

Дмитрий Шевченко