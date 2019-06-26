Проект строительства мостового перехода на остров Сахалин внесен в национальную программу развития Дальнего Востока, но окончательное решение по нему примет Владимир Путин, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает DEITA.RU.

Замглавы российского правительства в интервью «РГ» рассказал о программе развития «национального приоритета 21 века», разработанной по поручению президента. Она формировалась на основе предложений дальневосточников и стоит 11,5 триллиона рублей. В программу вошли и откровенно дорогие проекты, необходимость которых очень сложно будет обосновать, признался он. В их числе мост на Сахалин, который «весит» 800 миллиардов рублей.

«Думаю, споры в Минфине о его судьбе начнутся прямо с начала внесения проекта. Но это предложение есть, Минтрансом поддержано, и мы обязаны его внести. Конечно, окончательное решение, когда строить этот мост и строить его вообще, будет принимать президент», — заявил Юрий Трутнев.

Отметим, что национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035-го представят президенту на Госсовете, который пройдет на площадке ВЭФ во Владивостоке в сентябре.

Отметим, что столетнюю идею моста на Сахалин Владимир Путин лично реанимировал два года назад в ходе ежегодной «Прямой линии». Президент даже назвал тогда ориентировочную стоимость стройки века – 286 миллиардов рублей. Однако позже стало известно, что этой суммы хватит лишь на железнодорожный переход с материка на остров.

Напомним, что разговоры о мосте на Сахалин идут с конца XIX века. В 50-е годы XX века Сталин все-таки приступил к его реализации в формате железнодорожного подводного тоннеля длинной 327 километров. Стройку начали активно, но после смерти вождя забросили, несмотря на большой объем проделанной работы.

Светлана Алеутская