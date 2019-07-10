Президент России рассказал о своём видении конфликта между странами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Владимир Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну об отношениях России и Украины.

По мнению российского лидера, общность двух народов можно было бы использовать как конкурентное преимущество. При этом, Путин подчеркнул, что рано или поздно "здравый смысл восторжествует", и что сближение неизбежно.

Глава государства напомнил, что когда земли, которые являются ядром современной Украины, присоединялись к России, в основе этого процесса лежала "религиозная принадлежность".

Также Путин обратил внимание, что со временем идентичность Украины определилась, но в основе отношений народов лежит огромное количество связей.

Дмитрий Шевченко