Путин сделает американцам «цап-царап»

Президент России Владимир Путин оригинально высказался о новых технологиях разработки месторождений сланцевой нефти, сообщает DEITA.RU.

Выступая на форуме «Россия зовет», Владимир Путин объяснил, почему страна не очень активно ведет исследования по разработке месторождений сланцевой нефти, в отличие от североамериканских партнеров. Как считает президент России, США вкладывают слишком крупные ресурсы в новую отрасль.

«Давайте мы подождем ... а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим», — заявил Путин, добавив, что пошутил. «Цап-царап делать необязательно», - оговорился президент России.

Ранее эксперты заявили о том, что Россия стоит на пороге экономического кризиса. С 1 января весь мир переходит на новые стандарты топлива для судов. Содержание серы должно быть снижено с нынешних 3,5% до 0,5%. Россия намерена частично отказаться от исполнения этого требования речным флотом. Проблемы могут возникнуть из-за того, что российская нефть содержит много серы. И, если страна от него откажется, то цены резко рухнут. А это означает большие шансы для начала экономического кризиса.

Дмитрий Санников