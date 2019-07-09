Президент России Владимир Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера, сообщает DEITA.RU по материалам министерства образования региона.

От имени Президента России Владимира Путина подарок 12-летнему Арсению Федорову вручила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Мальчик написал письмо Владимиру Путину после нового года. В нем Арсений попросил главу государства подарить ему щенка золотистого ретривера, «чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо», - написал мальчик.





Ценный подарок Арсению передали возле центра «Необыкновенный ребенок». В этом центре он проходит реабилитацию по специальной программе. Светлана Маковская отметила, что по характеру золотистые ретриверы очень добрые, умные, ласковые, игривые, спокойные собаки и славятся особой любовью к детям.

Арсений обучается по адаптированной программе инклюзивного образования в сопровождении тьютора. Также психолого-педагогическую и социальную помощь мальчику оказывается в центре «Необыкновенный ребенок». Арсений увлекается спортом, и последние 2 года занимал первые места на горнолыжных соревнованиях в рамках всероссийского социально ориентированного проекта «Лыжи мечты».

Дмитрий Санников