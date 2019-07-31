С 1 января 2020 года российские автолюбители смогут сами получить регистрационные номера у изготовителей. Главная задача производителей — соответствовать всем нормам госрегистрации. В противном случае придется отвечать по закону, сообщает DEITA.RU. Такой закон накануне подписал глава государства Владимир Путин.

Теперь регистрировать автомобиль в Госавтоинспекции можно двумя способами. Первый — стандартный и привычный для водителей — позволяет не только зарегистрировать машину, но и получить в ГИБДД так называемые номера. Второй вариант — самостоятельно забрать номера у изготовителей.

Напомним, в июне российское правительство приняло решение, что государственные номера автомобиля должны советовать региону прописки владельца машины.

Екатерина Брязгунова