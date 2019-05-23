Владимир Путин, президент РФ, дал гражданам совет, куда стоит инвестировать средства, сообщает DEITA.RU. Он дал ответ в своей речи на десятом съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Как пишет РИА ФАН, лучшими инвестициями президент РФ посчитал инвестиции в свое образование. В момент перехода и нестабильности мировой экономики, когда финансовая сфера и торговля не сбалансированы, самое лучшее – это развитие своих способностей, талантов и сильных сторон.

Путин напомнил, что активы могут обнуляться, продукты и технологии – устаревать, а вот ресурсы самого человека, его личности – ценны, и помогут справиться с ситуацией.

Президент назвал российских граждан ценностью, на сохранение и развитие которой направляются национальные проекты.

Анастасия Туркова