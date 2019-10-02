Путин сделал важное заявление о ценах на топливо

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Путин

По мнению главы государства, для резких скачков нет оснований, сообщает DEITA.RU.

В среду, 2 октября, президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Одна из тем беседы – рост цен на нефть.

Владимир Путин заявил, что, несмотря на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, на рынке все еще нет существенных поводов для роста цен на нефть. И одна из причин отсутствия оснований для скачку цен – совместная работа России и стран ОПЕК.

Российский президент заявил, что уверен в том, что работа в формате ОПЕК+ приносит хорошие результаты в том числе, и для мировой экономики.

Елена Миронова

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