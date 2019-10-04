Путин сделал выводы после потопов на Дальнем Востоке

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Потоп

Глава государства дал ряд поручений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

После совещания о ликвидации последствий потопов и паводков на Дальнем Востоке Владимир Путин дал ряд поручений. Одно из них – внести изменения в КоАП.

С 1 марта 2020 года в законе должны появиться изменения, которые предусматривают ответственность для чиновников и прочих должностных лиц за неинформирование или несвоевременное информирование населения о ЧС. Ответственные – правительство и МЧС.

Ранее Владимир Путин посоветовал всем губернаторам дальневосточных регионов лично отправиться в населенные пункты, которые были подтоплены, чтобы пообщаться с населением.

Елена Миронова

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