Слова президента сказаны на фоне введения новых ограничений, сообщает DEITA.RU.

Конгресс США готовится ввести новые санкции в отношении России. По предварительной информации РБК, они делятся на два вида. Первые касаются возможного вмешательства российской стороны в прошлые выбор в Америка, а второй – возможного вмешательства в следующие.

На этом фоне высказался Владимир Путин. По словам президента, ограничения мешают выстраиванию отношений между Россией и странами Запада. Российский лидер также назвал санкции нелегитимными действиями. Он подчеркнул, что они принимаются в обход Совета Безопасности ООН.

Кроме этого, Путин отметил, что, к сожалению, санкции стали практикой сегодняшнего дня.