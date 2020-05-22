Путин сегодня может выступить с новым обращением

Сегодня, 22 мая, состоится очередное совещание президента с членами правительства, сообщает ИА DEITA.RU.

Встреча с правительством пройдет в онлайн режиме. На данный момент подробности тематики встречи не раскрываются, но вполне вероятно, что будет озвучена новая информация по борьбе с вирусной инфекцией. Встреча начнется после 14:00.

Президент практически ежедневно обсуждает с правительством и главами регионов положение в стране. Вчера Путин проводил встречу, посвященную системе образования в период карантина. Среди прочих, было принято решение перенести сроки осеннего призыва 2020.

Ранее, 19 мая, президент заслушал доклады членов правительства по выплатам премиальных врачам, находящимся на передовой борьбы с инфекцией.