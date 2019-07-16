Свежий опрос «Левада-центра» обозначил расклад политического доверия россиян к российским государственным деятелям, сообщает DEITA.RU.

В 50 регионах России люди старше 18 лет отвечали на вопрос - «назовите пять-шесть политиков и общественных деятелей, которым вы более всего доверяете».

Тройка лидеров по своим данным такова - на первом месте по упоминания действующий президент Владимир Путин (40%), второй по популярности - «Никто» (18%) и замыкает тройку министр обороны Сергей Шойгу (17%). Далее с незначительным отставанием идут Владимир Жириновский, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев и Геннадий Зюганов.

По сравнению с прошлыми опросами, сильнее всех укрепился Сергей Шойгу. Он вытеснил на третье место Владимира Жириновского, который еще в мартовском рейтинге опережал военного министра на 2 процента.

Больше всех очков потерял Павел Грудинин, затаившийся после выборов 2018 года и с политической арены практически исчезнувший.

Рейтинг президента Владимира Путина, правда, тоже падает. В ноябре 2017 года он составлял 59 процентов, и за полтора года он потерял 19 пунктов доверия.

Но тенденция в общем такова: все политики теряют очки в глазах россиян. Все больше не доверяющих никому и тех, кто ответит вообще затруднился.

Примечательно, что ранее россиянам в таких опросах предлагали списки людей, которым можно отдать предпочтение. Теперь же «Левада центр» подсказок не давал, и граждане упоминали Дмитрия Пескова, Вячеслава Володина, Валентину Матвиенко и даже Рустама Минниханова.

Все сильнее в стране становится позиция отчужденности. Не революции, а именно самоустранения, нежелания участвовать и интересоваться политикой.

47 процентов россиян резко отказались участвовать в политической жизни страны, 31 процент скорее выберут «нет», а большую активность проявлять пожелали лишь 4 процента.

Это значение упало в два раза с декабря 2018 года.

Россияне мотивируют свою аполитичность ключевыми фразами - «я занят своими повседневными делами, и у меня нет времени заниматься этим», либо «все равно ничего изменить нельзя, “плетью обуха не перешибешь».

Василий Кучин