Период холодной войны и статус закрытой территории помешало социальному и экономическому развитию ДФО, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил Владимир Путин во время пленарного заседания V Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

«В начале и середине 20 века, а затем и в годы холодной войны многие дальневосточные территории и сам Владивосток, где мы находимся, имели преимущественно военное значение и были, как у нас тогда говорили закрытыми территориями. Это отражалось на развитии регионов, собственно говоря, развития социального и экономического практически не было», - отметил Владимир Путин.

При этом он добавил, что ситуация кардинально поменялась. По его словам, с начала 2000 годов руководство страны взяло вектор на развитие открытости Дальнего Востока.

Напомним, что в этом году во Владивостоке в пятый раз проходит Восточный экономический форум. В этом году в нем принимают участие Премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Иван Крышан