Путин сказал, где нужно использовать искусственный интеллект

Глава РФ Владимир Путин попросил Сбербанк применить свои наработки из области технологий в решении задач большего масштаба, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Например, эти разработки искусственного интеллекта можно применять в госуправлении, предлагает президент.

Путин заявил, что для кредитной организации такие наработки слишком масштабны, и решать с их помощью нужно задачи, которые встают перед всей Россией. В разных отраслях страны, включая управление государством, их можно применять.

Руководитель Сбербанка Герман Греф ответил, что кредитная организация ввела два подразделения для этих целей, и теперь они занимаются федеральными и региональными проектами.

Анастасия Туркова

