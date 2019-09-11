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Путин сказал, где нужно использовать искусственный интеллект
11 Сентябрь 2019, 08:01
Глава РФ Владимир Путин попросил Сбербанк применить свои наработки из области технологий в решении задач большего масштаба, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Например, эти разработки искусственного интеллекта можно применять в госуправлении, предлагает президент.
Путин заявил, что для кредитной организации такие наработки слишком масштабны, и решать с их помощью нужно задачи, которые встают перед всей Россией. В разных отраслях страны, включая управление государством, их можно применять.
Руководитель Сбербанка Герман Греф ответил, что кредитная организация ввела два подразделения для этих целей, и теперь они занимаются федеральными и региональными проектами.
Анастасия Туркова
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