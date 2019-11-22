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Путин сказал генералам, чего опасается

Путин

В Кремле состоялось совещание Совета Безопасности РФ, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин провел в Кремле заседание Совбеза. Как говорится на официальном сайте Кремля, глава государства открыл мероприятие вступительной речью.

В ней Владимир Путин, в частности, поднял проблему угроз НАТО. По словам главы государства, в ракетно-ядерном клубе появились новые участники. Кроме того, не может не вызывать опасения и тот факт, что НАТО постоянно пытается приблизиться к границам России.

Владимир Путин также подчеркнул, что крупные страны заняты совершенствованием наступательного оружия. Также опасения у российского президента вызывают попытки милитаризировать космос.

 Елена Миронова

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