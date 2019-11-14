Путин сказал, как спасти российскую экономику

Спасение российской экономики кроется в сбалансированной экономической политике, ответственном отношении к государственным финансам и, разумеется, в стабильных банковском и кредитном рынках, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, который накануне завершился в Бразилии.



В своей речи Владимир Владимирович отметил, что сегодня на мировом рынке все чаще можно наблюдать недобросовестную конкуренцию. Речь идет о том, что страны друг на друга накладывают санкции, в том числе, односторонние и политически мотивированные. Процветание протекционизма также накладывает свой характерный отпечаток.

В условиях жестких ограничений, по мнению президента России, странам БРИКС приходится прикладывать много лишних усилий для развития собственных экономик. Ведь главная задача любого правительства — не допустить снижение качества жизни своих граждан.

Существует ряд мер, которые позволяют избежать рецессии, в том числе сбалансирование экономики, ответственность перед государственными средствами и стабильность банковской системы.

Екатерина Брязгунова