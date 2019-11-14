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Путин сказал, как спасти российскую экономику
Спасение российской экономики кроется в сбалансированной
экономической политике, ответственном отношении к государственным финансам и,
разумеется, в стабильных банковском и кредитном рынках, сообщает DEITA.RU.
Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на церемонии закрытия Делового
форума БРИКС, который накануне завершился в Бразилии.
В своей речи Владимир Владимирович отметил, что сегодня на мировом рынке все чаще можно наблюдать недобросовестную конкуренцию. Речь идет о том, что страны друг на друга накладывают санкции, в том числе, односторонние и политически мотивированные. Процветание протекционизма также накладывает свой характерный отпечаток.
В условиях жестких ограничений, по мнению президента России, странам БРИКС приходится прикладывать много лишних усилий для развития собственных экономик. Ведь главная задача любого правительства — не допустить снижение качества жизни своих граждан.
Существует ряд мер, которые позволяют избежать рецессии, в том числе сбалансирование экономики, ответственность перед государственными средствами и стабильность банковской системы.
Екатерина Брязгунова