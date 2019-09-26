Путин сказал, как улучшится жизнь россиян с 2020 года

С 1 января предстоящего года россиян ждут долгожданные изменения, в том числе касающиеся благосостояния граждан, информирует DEITA.RU. О том, какие изменения ждут жителей государства уже через три месяца, уточнил президент Владимир Путин на очередном совещании с членами правительства.

По словам президента в первый день нового года на 850 рублей будет увеличен МРОТ. Его сумма будет равна 12 130 рублей, что превышает нынешний МРОТ на 7,5 процента.

Также глава государства уточнил, что качество жизни за счет увеличения ежемесячных доходов улучшится и у неработающих пенсионеров. Их пенсии будут проиндексированы на 6,6 процента.

Неоценимую поддержку с 1 января получат семьи, в которых воспитываются маленькие дети. Речь идет об увеличении семей, которые получают выплаты за первого и второго ребенка, с 45,7 до 68 процентов. Это связано с тем, что увеличен порог дохода на каждого члена семьи. При этом временной промежуток, когда семьи будут получать реальную помощь от государства, увеличится на полтора года. Проще говоря, деньги будут выплачивать до достижения ребенком трех лет.

Екатерина Брязгунова