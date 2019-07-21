Главной причиной отказала от президентского кресла российский лидер Владимир Путин назвал усталость, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал сам глава государства во время интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну. Соответствующая стенограмма опубликована на официальном интернет-ресурсе Кремля.

На вопрос Стоуна, устал ли Владимир Владимирович от 20 лет правления, Путин ответил однозначно. Если бы российский лидер устал, то просто-напросто не баллотировался на четвертый срок. Однако он не только принял участие в предвыборной гонке, но и победил.

Ранее Владимир Путин уже сообщал прессе, что ему не надоело быть президентом. Также он отметил в июне текущего года, что ему предстоит пять лет тяжелой работы, поэтому говорить о дальнейших планах еще рано.

Напомним, Владимир Путин пришел к власти в 2000-м году, сразу после того, как экс-президент России Борис Ельцин покинул пост главы государства раньше срока. После этого Путин был президентом дважды, в 2008-м его сменил верный соратник Дмитрий Медведев, хотя, по мнению большинства экспертов и россиян, фактическим лидером на тот момент оставался именно Владимир Путин. В годы правления Медведева президентский срок стал не четыре года, а шесть, что позволило Путину оставаться у власти еще целых шесть лет. Второй президентский срок Владимира Путина закончится в 2024 году.

Екатерина Брязгунова