Путин сказал, когда завершится карантин

В ходе совещания президента Путина с губернаторами и членами кабмина стали известны подробности о выходе страны из режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.



В конце апреля президент поручил кармину разработать план выхода из карантина после 12 мая.

Однако ситуация с распространением коронвируса демонстрирует отрицательную динамику, и на совещании так и не прозвучало конкретной даты завершения ограничений.

Роспотребнадзор предложил выход в три этапа: уличный спорт, семейные прогулки и открытие торговых точек, и открытие парков. Общего мерила для всей страны быть не может, ибо в каждом субъекте - своя ситуация.

Вопреки ожиданиям россиян, Путин не сообщил долгожданных сроков. Он наделил глав регионов правом самостоятельного принятия решения о выходе субъекта из карантина после 11 мая.

Однако президент отметил, что в случае всплеска заболеваемости после смягчения режима, он в любой момент может быть ужесточен. Таким образом, до конца самоизоляции еще далеко, и конкретных сроков никто не знает.

Напомним, совещание Путина и Кабмина состоялось в онлайн-формате 6 мая. Министры озвучили меры, принятые в подшефных им отраслях для стабилизации работы, и рассказали президенту о принятых мерах поддержки населения.

Не все доклады удовлетворили главу государства. В частности, серьезный укор прозвучал в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Президент призвал его глубже окунуться в проблему и «владеть ситуацией».