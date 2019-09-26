Путин сказал, кому повысят выплаты (список категорий)

На совещании с членами правительства президент поднял важную тему выплат военным, льготникам и другим категориям граждан, сообщает DEITA.RU.



В Кремле прошло совещание президента с членами правительства. Тема встречи - ускорение экономического роста и повышение доходов населения. В рамках темы президент поднял вопрос о выплатах льготным категориям.

Так, уже с 1 октября денежное довольствие военнослужащим и военным пенсионерам должно быть проиндексировано.

«Общий рост военных пенсий должен составить 6,3 процента», – заявил Владимир Путин.

Основной доклад о том, какие выплаты будут увеличены, зачитал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, с 1 октября на 4,3% (уровень инфляции 2018 года) поднимут зарплаты бюджетникам, которые не попали в категорию майских указов президента.

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«Это те работники, которые осуществляют вспомогательные функции, технический персонал, управленческий персонал», – объяснил министр. Всего на увеличение зарплаты могут рассчитывать порядка 2 млн человек. На эти цели из бюджета выделили 9,1 млрд рублей.

Пенсии в России для военных также индексируют - на 6,3%. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 6,6%.

Следующий блок изменений - льготные категории граждан. По словам Максима Топилина, точная сумма индексации пока неизвестна. Предположительно, это 3,8% - уровень инфляции по итогам 2019 года. Такая прибавка затронет 16 млн человек.

Поднимут также выплаты родителям. С 1 января материнский капитал «подорожает» на 3,8% и составит 466,6 тысяч рублей.

По поручению Владимира Путина будет продлен срок выплат на рождение первого и второго ребенка до 3 лет. Точную сумму выплат Топилин не называет - она равна прожиточному минимуму в конкретном регионе. В среднем по стране это 12 тысяч рублей.

И, наконец, с нового года в Уральском и Сибирском округах выплаты на рождение 3 ребенка будут предусмотрены во всех регионах.

Елена Миронова