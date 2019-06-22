Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что планов передавать Курильские острова Японии нет. Главное подтверждение этому — большие программы развития не только Дальнего Востока, но и Южных Курил, сообщает DEITA.RU.

В эфире телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин сказал, что российский флаг не планируется спускать над социальными объектами, расположенными на Курильских островах.

В качестве примера того, что островные территории планируется развивать, Путин привел аэропорт, который недавно был введен в эксплуатацию.

Ранее прошла информация, что на сегодняшний день между Россией и Японией полностью отсутствуют основания для заключения мирного договора. Задача их разработать и внедрить сегодня стоит перед руководством страны.

Более того, когда побывавший на острове Кунашир депутат Ходака Маруяма заявил о возможности вооруженного захвата Курил, японские парламентарии единодушно осудили поступок, как позднее выяснилось, нетрезвого коллеги и предложили ему уйти в отставку. В свое оправдание Маруяма сказал, что не призывал к военным действиям, а просто хотел обсудить теоретическую сторону вопроса.

Екатерина Брязгунова