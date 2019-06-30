Американский журналист Андерс Ослунд на страницах Atlantic Council прокомментировал в своей манере прошедшую неделю назад «Прямую линию» с Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.

Как пишет американец, Путин признал отрицательное воздействие экономических санкций, которые были введены против страны в 2014 году. К такому выводу его натолкнули слова российского президента, когда он во время «Прямой линии» заявил, что, помимо российской экономики, пострадали и другие экономики, в том числе Евросоюз, США и Япония.

В своей статье он приводит несколько исследований, которые были проведены в начале введения санкций специалистами МВФ. Исходя из подсчетов Международного валютного фонда за пять лет Россия потеряла около 120 миллиардов долларов, а эта цифра в два раза больше, которую привел Путин.

Второе исследование он приводит специалистов из Центра исследований европейской политики в Брюсселе. По их мнению, из-за разжигания войны на Украине от обеих стран отвернулись все инвесторы, деньги которых ушли.

В конце статьи американец делает вывод, что «Путин наконец осознал, что экономические санкции обходятся дорого и что они могут оказаться разорительными».

Иван Юрьев