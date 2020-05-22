Новости
Карнавала не будет: Илья Лагутенко закрыл «Мумий Тролль бар» навсегда
22 Май 2020, 20:03
Путин сегодня может выступить с новым обращением
22 Май 2020, 19:55
Стало известно, наденут ли маски на детей в летних лагерях
22 Май 2020, 19:45
Путин сказал вузам увеличить число бюджетных мест
22 Май 2020, 19:15
Россияне признались, на что им не хватает денег
22 Май 2020, 18:45
Цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем
22 Май 2020, 18:15
Голоруких россиян не пустят в самолет
22 Май 2020, 17:45
Олег Кожемяко сообщил о достижении нужных цифр по коронавирусу
22 Май 2020, 17:38
Путин сказал вузам увеличить число бюджетных мест
Их должно хватить на 60% выпускников
Уже в 2020 году абитуриентам будет проще поступить в высшие учебные заведения на бюджетной основе, сообщает ИА DEITA.RU.
Заявление о необходимости увеличить число бюджетных мест накануне сделал президент России Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе совещания по ситуации в системе образования, пишет РБК. Изначально предполагалось, что такие перемены нужно будет произвести в 2021 году, но пандемия сдвинула планы.
«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», – сказал глава государства.
Больше всего бюджетных мест должно открыться в региональных вузах.