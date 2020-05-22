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Путин сказал вузам увеличить число бюджетных мест

диплом, образование, вуз

Их должно хватить на 60% выпускников

Уже в 2020 году абитуриентам будет проще поступить в высшие учебные заведения на бюджетной основе, сообщает ИА DEITA.RU.

Заявление о необходимости увеличить число бюджетных мест накануне сделал президент России Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе совещания по ситуации в системе образования, пишет РБК. Изначально предполагалось, что такие перемены нужно будет произвести в 2021 году, но пандемия сдвинула планы.

«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», – сказал глава государства.

Больше всего бюджетных мест должно открыться в региональных вузах.

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