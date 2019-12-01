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26 Ноябрь 2019, 16:15

Путин собирает бизнесменов на разговор

Путин

Президент России Владимир Путин в декабре планирует провести традиционную встречу с представителями крупного бизнеса, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишет РИА ФАН, пресс-секретарь главы государства не уточнил, когда именно состоится эта встреча, кто примет в ней участие и какие темы будут подниматься.

Год назад, накануне нового года Владимир Путин встречался с представителями крупного бизнеса. На переговорах присутствовало 59 бизнесменов — представителей больших компаний, организаций и банков. Тогда глава государства призвал их принять более активное участие в реализации нацпроектов и обсудил переход промышленности на современные, отвечающие последним экологическим стандартам технологии.

Дмитрий Санников

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