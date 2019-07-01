Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал приехать на празднование Дня Победы в Россию в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу на торжества, приуроченные к 75-летию Победы. Как отметил Эммануэль Макрон, эта юбилейная дата очень важна для Франции. По словам Макрона, его страна «многим обязана России и тем, кто сопротивлялся».

Как отмечает Федеральное агентство новостей, на полях встречи G20 президент Франции, в свою очередь, пригласил Владимира Путина принять участие в Парижском форуме мира. Кроме того, переговоры в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел России и Франции состоятся в июле 2019 года.

В ходе встречи на полях G20 в японской Осаке, Владимир Путин пригласил на празднование Дня Победы и американского коллегу Дональда Трампа. По словам, помощника российского главы государства Юрия Ушакова, президент США отреагировал на это приглашение очень позитивно.

Дмитрий Санников