Президент России Владимир Путин принял решение, которое ожидали многие: начальников УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина нужно увольнять, сообщает DEITA.RU. Он подписал соответствующий указ, передали в Кремле.

Про увольнение обоих начальников на днях заговорил глава МВД Владимир Колокольцев, обратившийся к Путину после резонансного случаяс журналистом «Медузы» Голуновым Иваном. Колокольцев передал: вина не была доказана, и причин задерживать непричастного человека у расследовавших дело не было.

В настоящее время Голунова отпустили, претензий к нему не имеется. Теперь Следственный комитет рассматривает дела Пучкова и Девяткина, проверяя их действия.

Анастасия Туркова

