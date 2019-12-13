Путин согласился платить пенсии белорусам, армянам и киргизам

Документ под подписью главы государства уже опубликован на официальном сайте, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин одобрил предложение о пенсиях для граждан ЕАЭС. Как говорится в документе, опубликованном за подписью главы государства на официальном интернет-портале правовой информации, Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза может быть подписано на заседании совета ЕАЭС.

Известно, что страны-участницы ЕАЭС готовили этот документ несколько лет. Если Соглашение будет подписано, то законодательства стран изменят таким образом, чтобы граждане могли получать пенсии в своих странах, а там, где они трудоустроены. Такая система будет работать между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Проще говоря, власти этих стран договорятся о том, чтобы выплачивать пенсии не только собственным гражданам. Например, жители Белоруссии, Армении и других стран ЕАЭС, которые трудоустроены в России, смогут оформить пенсию на территории РФ.

Елена Миронова