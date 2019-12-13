Новости
Малышева рассказала россиянам, как правильно «вытирать попу»
14 Декабрь 2019, 02:00
Власти снизили размер прожиточного минимума
14 Декабрь 2019, 01:15
Общественники мешают принятию закона о курении в аэропортах
14 Декабрь 2019, 00:30
По каким параметрам Путин оценивает губернаторов, сказали в Кремле
13 Декабрь 2019, 23:45
Пиво на стадионы вернут – депутаты за
13 Декабрь 2019, 23:15
«Это просто нереально»: ГИБДД готовит ряд изменений для водителей
13 Декабрь 2019, 22:45
Трутнев вручил благодарность Путина Кожемяко
13 Декабрь 2019, 22:20
Путин согласился платить пенсии белорусам, армянам и киргизам
13 Декабрь 2019, 22:15
Путин согласился платить пенсии белорусам, армянам и киргизам
Документ под подписью главы государства уже опубликован на
официальном сайте, сообщает DEITA.RU.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о пенсиях для граждан ЕАЭС. Как говорится в документе, опубликованном за подписью главы государства на официальном интернет-портале правовой информации, Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза может быть подписано на заседании совета ЕАЭС.
Известно, что страны-участницы ЕАЭС готовили этот документ несколько лет. Если Соглашение будет подписано, то законодательства стран изменят таким образом, чтобы граждане могли получать пенсии в своих странах, а там, где они трудоустроены. Такая система будет работать между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Проще говоря, власти этих стран договорятся о том, чтобы выплачивать пенсии не только собственным гражданам. Например, жители Белоруссии, Армении и других стран ЕАЭС, которые трудоустроены в России, смогут оформить пенсию на территории РФ.
Елена Миронова