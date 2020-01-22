Путин создает новый Госрезерв

С минувшего вторника, 21 января, в силу вступила новая Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная главой страны Владимиром Путиным, сообщает DEIRA.RU. Все желающие могут ознакомиться с документом на официальном сайте правовой информации.

Предыдущая Доктрина 2010 года считается недействительной, а Правительству РФ поручено в 3-месячный срок предоставить план действий по выполнению указаний, изложенных в новой Доктрине.

Так, в частности, в документе прописано создание госрезерва сельскохозяйственной продукции на случай неурожая, непогоды или стихийного бедствия. Так же новая Доктрина запрещает ввоз на территорию России генномодифицированных продуктов и чрезмерный ввоз синтетических биологических агентов.

Новая Доктрина, в первую очередь, направлена на продовольственную независимость России, повышение уровня жизни россиян, гарантирование им ценовой и физической доступности пищевой продукции, соответствующего качества и ассортимента в объеме, необходимом для здоровой и активной жизни.

В понятие продовольственной независимости входит самостоятельное обеспечение страной своих граждан главными видами сельхозпродукции и продовольствия. И если раньше для этого учитывался удельный вес собственного продукции в общем объеме товарных ресурсов, то сейчас уровень независимости рассчитывается как отношение объема отечественного производства к объему внутреннего потребления.

Например, объем самообеспечения по зерновой группе должен составлять не менее 95%, по сахару – от 90%, а по мясу и мясным продуктам – не менее 85%.

Также в новой Доктрине прописаны положения о повышении урожайности, развитии таких отраслей, как мелиорация, селекция и семеноводство, усиление контроля качества пищевой продукции и ее соответствия требованиям Евросоюза.

Ирина Елкина