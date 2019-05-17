Президент России Владимир Путин предложил провести опрос о будущем сквера в Екатеринбурге, сообщает DEITA.RU.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят массовые протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится городской сквер. Стихийные митинги разгоняют правоохранительные органы, а некоторых их участников задерживают и потом арестовывают.

Принципиальное решение о строительстве храма городские власти приняли осенью 2018 года. Инициативная группа противников стройки подавала в избирком заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

По мнению главы государства, каждый имеет право на собственное мнение, и если речь идет о жителях микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. «Речь идет не о записных активистах, которые из Москвы приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить. Если речь идет о местных жителях, то, конечно, нельзя не учитывать», - заявил Владимир Путин на площадке Медиафорума Общероссийского национального фронта.

Как считает Владимир Путин, есть простой способ - провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. При этом интересы меньшинства также должно быть учтены. Президент России прямо указал на то, что городские и региональные власти должны найти оптимальное для проживающих там людей решение.

Ранее Владимир Путин возмутился историей с невозведенной детской площадкой в Рязани. Глава государства дал поручение руководителя Следственного комитета России Александру Бастрыкину выяснить все обстоятельства случившегося.

Дмитрий Санников