Программа "Вечер с Владимиром Путиным" появилась на одном из иностранных каналов, сообщает DEITA.RU.



На днях американский телеканал BBC запустил шоу «Вечер с Владимиром Путиным». В нем анимированный российский президент должен будет встречать гостей, брать интервью и вести светские беседы с американскими «селебами».

Походку и физиологию Путина «сняли» с помощью технологий захвата движения. Роль российского президента исполняет американский комик Нэйт Тепли. Он же придумывает реплики анимированного российского лидера.

В презентационном ролике «Путин» говорит, что ни одно из его достижений в статусе президента России не сравнится с тем, что сейчас он намерен стать самым рейтинговым ведущим США.

Первыми гостями программы стали Алистер Кэмпбелл, бывший официальный представитель бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, и телеведущая Джун Сарпонг.

Сам Владимир Путин отреагировал на запуск шоу предельно сдержанно. Его реакцию озвучил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», - передал журналистам реакцию ВВП Песков.

Василий Кучин