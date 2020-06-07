Путин стремится быстрее выйти из ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее, сообщает ИА DEITA.RU.

Как подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с российскими деятелями культуры: «Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации (ограничений) как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее».

Также глава государства отметил, что Россия подойдет к снятию ограничений из-за коронавирусной инфекции и открытию учреждений культуры быстрее, если все будут дисциплинированными.

«Давайте договоримся, - и я вам обещаю, что все предложения обязательно будут рассмотрены и учтены при подготовке решений, связанных с дальнейшим развитием сферы культуры», - заявил Владимир Путин.