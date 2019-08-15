Лидер РФ Владимир Путин сделал важное заявление об ипотеках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава страны сказал, что желает к концу текущего года увидеть ипотечные ставки сниженными.

Путин сделал такое заявление, когда встретился с руководителем ВТБ Андреем Костиным.

Сам Костин отмечает уменьшение ипотечной ставки уже сейчас: в июне средний показатель держался на 9,9%, а затем ЦБ продолжил ее уменьшать. Можно предположить, что так продолжится до 2020 года.

Лидер страны добавил, что он рассчитывает на такой ход событий, а также на снижение инфляции.

Напомним, что в начале 2019 года Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предполагала вероятное снижение ипотечных ставок до 7-8%. Это может произойти, если макроэкономика будет стабильна, а инфляция снизится до 4%.

Анастасия Туркова