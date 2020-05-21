Путин указал северный путь дальневосточной рыбе

Президент России Владимир Путин поддержал идею о запуске регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил Владимир Путин в ходе совещания по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, эти отрасли в наименьшей степени пострадали на фоне коронавирусной пандемии.

«Росатом», являющийся единым инфраструктурным оператором Северного морского пути, выдвинул идею о том, чтобы направить по этой «арктической дороге» грузопотоки дальневосточной рыбы.

Президент идею «Росатома» поддержал, заявив, что включит ее в перечень поручений по итогам совещания. При этом потребуется не только участие «Росатома», но и РЖД. «Там необходимо вывозить из портов, обслуживание в портах должно быть соответствующим образом налажено», - сказал Владимир Путин.