Путин упростил жизнь клиентам «Почты России»

Президент России Владимир Путин упростил процесс идентификации граждан во время получения рублевых переводов до 15 тысяч, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон подписал глава государства. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Сегодня для того, чтобы получить деньги в отделении «Почты России» нужно представить миллион документов. Во-первых, предоставить фамилию, имя и даже отчество. Во-вторых, передать кассиру уникальный номер, присвоенный при проведении операции. В-третьих, передаются номер ИНН, а при его отсутствии — адрес регистрации и места жительства.

Благодаря новому закону, для получения почтового перевода нужно будет иметь только паспорт. При этом идентификация сможет проходить, как при личном появлении в отделении, так и удаленно.

Ранее прошла информация о том, что многие государственные предприятия, в том числе «Почту России» и РЖД, планируют приватизировать в 2020–2022 годах. Проще говоря, речь идет о том, чтобы передать компании в частные руки.

Екатерина Брязгунова