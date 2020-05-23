Путин усиливает Тихоокеанский флот

Корабли Тихоокеанского флота пройдут модернизацию, а также пополнятся новыми военными судами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия». Об этом изданию рассказал командующий флотом Сергей Авакянц.



Обновление флота будет идти по трем программам: модернизация ракетных кораблей, противолодочных кораблей и улучшение больших противолодочных кораблей. Так, по первой программе на кораблях проекта 1234 будет заменены ракетные установки. Во второй программ вместе противолодочного корабля в состав войдет уже фрегат «Маршал Шапошников», изменения пройдут и по другим кораблям. Также вооружение изменится на подводных лодках.

Новые корабли строятся на Амурском судостроительном заводе. Планируется выпуск шести дизельных подводных лодок, первая из которых пополнит состав ТОФ до конца 2020 года. Также два корвета сойдет с завода и шесть кораблей проекта 22800.

Помимо Амурского судостроительного завода на западе для Тихоокеанского лота строятся два корабля проекта 11711. Они войдут в состав только через четыре года. Фрегаты и корветы нового поколения уже сейчас строятся в Северной столице.

Планируется, что обновление флота пройдет в ближайшие 10 лет.