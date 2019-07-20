Путин
Источник изображения: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заверил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет и этого делать не планируется, сообщает DEITA.RU.

На встрече Путина с работниками Магнитогорского металлургического комбината одна из сотрудниц высказала опасение насчёт сокращения бюджетных мест в вузах и повышения стоимости образования, о котором предупредили СМИ.

Владимир Путин заметил, что СМИ нужно читать, но посоветовал также посмотреть на реальные цифры. «На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут», - заверил глава государства.

Как рассказал Владимир Путин, в 2017 году бюджетных мест было около 300 тысяч, если говорить о бакалавриате и специалитете, а в 2018-2019 годах - более 380 тысяч. "А в 2020 году будет почти 400 тысяч - 396 тысяч. И в денежном выражении растёт финансирование бюджетных мест - на 16% за последние два года выросло", - уточнил Владимир Путин.

Ранее российские СМИ со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования распространили информацию о том, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019.  При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. 

А в Тихоокеанском государственном медицинском университете проходит приемная кампания, во время которой по состоянию на 9 июля уже подали заявление на обучение более 1200 абитуриентов. Традиционно на медицинские специальности конкурс составляет пять человек на место. По отдельным специальностям он достигает 80 человек на место.

Дмитрий Санников

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