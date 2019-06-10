Президент России поручил решить проблему за 2 года, но справятся ли регионы с 900 долгостроями в этот срок, разбиралось DEITA.RU.

Россия должна избавиться от позорного словосочетания «обманутый дольщик» в ближайшие два года, поставил задачу глава государства. Изменения законодательства в этом направлении, безусловно, радуют будущих дольщиков. Так, с 1 июля их деньги будут храниться на специальных эскроу-счетах. Средствами застройщик сможет воспользоваться только после сдачи объекта в эксплуатацию и деньги пойдут на оплату кредитов. Правда, это повысит минимальную стоимость квартиры на 8%, отмечал вице-премьер Виталий Мутко. Но зато квартира гарантирована. А вот как быть с уже имеющимися долгостроями, вопрос сложный. По данным Минстроя, на начало года в 68 российских субъектах насчитывалось 898 проблемных новостроек, как на местах пытаются их достроить – на примере дальневосточных субъектов.

В Якутии, Хабаровске, Приморье и Амурской области - везде есть проблемные объекты. В Приморье наибольшее количество проблемных объектов находится в столице ДФО – Владивостоке и еще 7 в близлежащем городе Артеме. Каждый раз власти региона обещают решить проблемы обманутых дольщиков, однако темпы очень и очень медленные. Так, дом на улице Грибоедова, 46 не могут достроить уже более 10 лет. Таким же проблемным объектом для краевых чиновников является дом на улице Кипарисова, 26. Более пяти лет власти также не могут оживить стройку «Снеговая падь комплекс Д», где дома строились по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Это самый многочисленный по числу обманутых дольщиков долгострой в крае. Пока застройщики ищут средства, силовики – виноватых, а власти – дорожные карты, люди снова и снова выходят на митинги.

Пока тянется чиновничья работа, обманутые дольщики пишут письма президенту и наскальные послания губернатору. Последний митинг прошел в середине мая на привокзальной площади, где митингующие просили губернатора и президента обеспечить исполнения обязательств застройщика.

Митинги и протесты - одни из основных рычагов обращения к властям обманутых дольщиков. По такому же принципу пошли жители Якутии, которые вышли на большой митинг 1 мая в так называемом «Бездомном полке обманутых дольщиков». Люди несли плакаты с разными надписями, обращенными к властям. Данная картина понятна, по словам председателя союза дольщиков и пайщиков Якутии Андрея Петрова, в регионе не достроено 47 объектов, а от действий недобросовестных застройщиков пострадало более 1800 человек. Для решения вопроса власти Якутии планируют создать Фонд «Дом.Якутия», задачей которого будет защита прав и поддержка обманутых дольщиков. Также они планируют войти в федеральный пилотный проект по решению вопросов обманутых участников долевого строительства, данный вопрос обсуждал глава республики с вице-премьером Виталием Мутко. Успеют ли за 2 года, неизвестно, но маловероятно.

До конца года 12 проблемных объектов пообещал сдать в эксплуатацию губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По его словам, вопрос обманутых дольщиков находится на особом контроле со стороны властей региона. Оно и понятно, только в прошлом году дольщики несколько раз выходили на митинги и призывали власти решить вопросы. Первый проблемный дом сдали в ноябре 2018 года. По остальным домам, как заверяют власти, идет работа. В этом году дольщики еще не митинговали, но не факт, что этого не случится. Всего насчитывается порядка 1,8 тысяч обманутых дольщиков по всему Хабаровскому краю.

В Амурской области вопрос с дольщиками решают двумя путями. Первый: достраивают дома, за четыре года в эксплуатацию ввели 10 объектов. Второй вариант - выплата компенсации каждому дольщику, дом которого не был достроен. По второму пути выплаты будут идти из регионального бюджета, поэтому размер выплаты будет сопоставим с суммой, которую уплатил дольщик за одно жилое помещение. То есть если человек приобрел две квартиры, то выплату он получит только за одну квартиру. По данному варианту планируется выплатить компенсации около 380 дольщикам. Но этот рецепт никак не подходит, например, Приморью, где стоимость квадратного метра в разы выше, чем в Амурской области.

Итак, каждый регион ищет и находит свои методы и схемы решения вопроса обманутых дольщиков. Однако смогут ли они избавиться от понятия «обманутый дольщик» неизвестно. Некоторые объекты не могут достроить десятилетиями и даже с помощью властей.

Напомним, что недавно во время совещания с членами правительства в начале июня Путин назвал словосочетание «обманутый дольщик» позорным, поручив избавиться от него в принципе.

«Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как обманутый дольщик», - заявил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что риски нужно переложить на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство.

Иван Крышан