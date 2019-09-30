Путин установил акциз на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон об акцизах на топливо, сообщает DEITA.RU.

Закон, подписанный Путиным, уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, акциз на авиакеросин сохранится в 2020-2022 годах на уровне 2019 года. При этом, установлен рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%.

Акциз на бензин пятого класса в 2020 году вырастет на 3,6% по сравнению с 2019 годом, до 12 752 рублей за тонну, в 2021 году он составит 13 262 рубля, в 2022 году - 13 793 рубля. Акциз на бензин более низкого класса в 2020 году сохранится на уровне в 13 100 рублей, в 2021 году вырастет до 13 624 рублей, в 2022 году - до 14 169 рублей.

В 2018 году повышение акцизов называли одной из причин резкого роста цен на бензин и дизтопливо, и поэтому внепланово снижали в середине года. С января 2019 года акцизы вернулись на уровень, планировавшийся до корректировки, а цены на бензин и дизель стали сдерживать за счет других механизмов.

Между тем, в российских регионах продолжают расти цены на бензин. На Дальнем Востоке уже давно установились свои «лидеры» и «аутсайдеры» в гонке топливных цен. Чукотка и Якутия традиционно делят первое место по дороговизне бензина - АИ-92 в этих регионах стоит 56 и 54 рубля за литр соответственно.

Далее идет группа «северных середнячков»: Магадан, Сахалинская область и Камчатский край. Средняя цена 92-го бензина в Магадане составляет 50 рублей, на Сахалине 46,69. Жители Камчатки приобретают АИ 95 за 47,70.

Сравнительно мало отличаются между собой цены в Приморском крае, Хабаровском крае, Читинской области и ЕАО. АИ 92 в Приморье продают за 43,33. В Хабаровском крае чуть дешевле - 43,25 за литр.

Бензин АИ-95 в Приморье в среднем стоит 44,33. По этому показателю Приморье Хабаровск обходит - там разница значительно выше и 95 стоит 45,07.

Что касается дизельного топлива, то да Дальнем Востоке самый серьезный ценник на дизель традиционно в самых северных регионах - Чукотка, Якутия, Камчатка. Самый дорогой дизель в Якутске - почти 60 рублей за литр. Для сравнения, в Приморском крае дизтопливо стоит 47, 27.

Дмитрий Санников