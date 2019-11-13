Путин установил новый штраф в миллион рублей

В России введена новая уголовная ответственность. Президент РФ Владимир Путин уже поставил свою подпись под проектом закона, устанавливающего карательные санкции за незаконную добычу и реализацию полудрагоценных минералов: нефрита, янтаря и т.д. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, новый закон, который вступит в силу через десять дней после официальной публикации, устанавливает несколько случаев наступления уголовной ответственности для лиц, попавших в руки правоохранительных органов с самовольно добытыми полудрагоценными камнями.

Во-первых, штраф в размере до одного миллиона рублей, отбывание наказания в местах лишения свободы до двух лет с выплатой штрафа до двухсот тысяч рублей или же отправка на принудительную, исправительную или обязательную работу грозит рецидивистам - людям, в отношении которые уже было заведено административное дело за аналогичное преступление.

Во-вторых, за добычу или реализацию природных полудрагоценностей, общая сумма которых равно или выше миллиона рублей, будет заведено уголовное дело с итогом в виде таких санкций: штрафа до двух миллионов рублей или лишение свободы до четырех лет с обязательной выплатой штрафа в размере до полумиллиона рублей.

В-третьих, если преступление совершили несколько предварительно объединившихся в преступную группировку человек, то каждому из них может грозить либо пятимиллионный штраф, либо поездка в места лишения свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа до одного миллиона рублей.

Документ опубликован на портале правовой информации, ознакомиться с полной версией закона может каждый желающий, имеющий доступ в интернет.

Кстати, согласно информации от представителей МВД России, за последние шесть лет средний ежегодный незаконный оборот полудрагоценных камней составляет более пятнадцати тонн ценных природных минералов. Средняя стоимость этих объемов примерно равна полутора миллиардам рублей.

Екатерина Цой