Лидер страны Владимир Путин остался недоволен ходом работ по устранению последствий паводка в Иркутской области, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Путин после встречи с жителями пострадавшего района передал свое недовольство распределением гуманитарной помощи губернатору области Сергею Левченко. Он заметил, что иногда эту помощь используют нерационально. Часть распределяемой помощи попросту выбрасывали в воду.

Президент заявил, что информировать граждан нужно лучше, гуманитарную помощь распределять, как положено, выплаты компенсаций – тоже. Как выяснилось, многие не получили не только компенсации за жилье, но даже выделенные им десять тысяч рублей.

Также Путин потребовал внимательно отнестись к строительству и ремонту жилья и инфраструктуры.

Добавим, что затоплены оказались в регионе 10,8 тысячи жилых домов.

Анастасия Туркова